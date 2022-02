Zwitscher, zwitscher: Alles, was Sie über Vogelgesang wissen müssen

Noch kommt die „Nachtsängerin“ zwischen Boden- und Neusiedler See in allen Bundesländern vor. Insgesamt wird die natürliche Klanglandschaft aber zunehmend eintöniger. In einer kürzlich erschienenen Studie kam ein internationales Forscher-Team zu dem Schluss, dass der Vogelgesang an 200.000 Standorten in Europa und Nordamerika in den vergangenen 25 Jahren immer leiser und monotoner geworden ist – wegen des Rückgangs an Arten sowie an Individuen. „Dieser Verlust ist nicht nur für die Vogelwelt schmerzlich, sondern auch für die Menschen“, hielten die Wissenschafter fest.

Denn ob Zwitschern, Piepsen, Trillern oder Pfeifen – die Geräusche der Natur seien wichtig für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Deutsche Experten fanden 2021 zudem heraus, dass ein Plus an 14 Vogelarten im Umfeld genauso zufrieden macht wie eine Gehaltserhöhung von 124 Euro pro Monat. Das Glück ist eben doch ein Vogerl.