Kanarienvögel - die Meistersinger

Ohren auf und hingehört: Überall piepst und zwitschert es. Amsel, Drossel, Fink und Star legen sich derzeit genau so ins Zeug wie Nachtigall und Lerche. Vogelgesang gehört zum Frühling und trägt Fröhlichkeit durch die Luft. Der Meistersinger ist aber der domestizierte Kanariengirlitz. Der kleine Wildvogel wird seit rund 500 Jahren gezielt gezüchtet – und das seit jeher wegen seiner großen Stimme.

" Kanarienvögel sind in Österreich nach dem Wellensittich die beliebtesten Heimvögel. Das liegt an ihrem hübschen Aussehen und natürlich an dem herausragenden Gesang", sagt KURIER-Tiercoach Dagmar Schratter. Die Direktorin des Tiergarten Schönbrunn kennt die Vorzüge der melodischen Künstler. Sie weiß aber auch, welche Ansprüche das Federvieh bei artgemäßer Haltung stellt.