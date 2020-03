Der Plastik-Floh aus der Tiefsee

Plastikmüll schwimmt nicht nur auf den Ozeanen, sondern kommt auch in extremer Tiefe vor. Wissenschafter konnten nun winzige Kunststoffteile in einem bisher unbekannten Tierart nachweisen, die in mehr als sechs Kilometer unter dem Meeresspeigel lebt. Forscher und Umweltschützer schlagen Alarm.

Eurythenes plasticus als Zeichen

Er ist rund fünf Zentimeter klein, sein Zuhause liegt in rund 6.500 Metern Tiefe im Pazifischen Ozean und er hat trotzdem Plastik im Körper: Eurythenes plasticus. Die neu entdeckte Tiefsee-Spezies ist eine bisher unbekannte Flohkrebs-Art, die Forscher der britischen Universität Newcastle im Marianengraben in der Nähe der Philippinen gefunden haben - also an einem der tiefsten Punkte der Erde. “Mit diesem Namen wollen wir ein starkes Zeichen gegen die Meeresverschmutzung setzen und deutlich machen, dass wir dringend etwas gegen die massive Plastikflut tun müssen“, kommentiert Alan Jamieson, Leiter der Forschungsmission. Ihre Ergebnisse haben die beteiligten Wissenschaftler mit Unterstützung des WWF Deutschland in der renommierten Fachzeitschrift Zootaxa veröffentlicht.