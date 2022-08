Die Forschungsschwerpunkte verändern sich stetig. Vor allem der fortschreitende Klimawandel zeigt sich in all seinen Facetten. Nicht nur ein Anstieg der Temperatur, sondern auch der Konzentrationen der Treibhausgase konnte hier nachgewiesen werden. Das Observatorium ist Teil der globalen Messnetzwerke und muss den Anforderungen der WMO (World Meteorological Organziation) entsprechen. Als Teil des GAW Programms (Global Atmosphere Watch) ist der Hohe Sonnblick eine von weltweit 42 Forschungsstationen, die sich intensiv mit der Erfassung von wissenschaftlichen Daten in Bezug auf die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre und dem damit verbundenen natürlichen sowie dem menschenverursachten Wandel beschäftigen. Keine andere Messstation kann allerdings auf eine so lange, so gut wie ununterbrochenen Messgeschichte zurückblicken.

Ein besonderer Schwerpunkt ist derzeit das Messprogramm ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure), das sich in Kooperation mit mehreren Forschungsinstituten weltweit mit Wolkenphysik beschäftigt – die große Leidenschaft der Sonnblick-Leiterin Elke Ludewig: „Wolkenforschung ist sehr komplex. Chemische Prozesse laufen im Mikrobereich ab, allein schon bei der Tropfenbildung. Auf unterschiedlichen Skalen passiert unglaublich viel. Würden wir alles untersuchen, bekämen wir die Vorhersagen für heute erst in drei Wochen.“