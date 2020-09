Wissenschafter warnen vor Fake-Medikamenten

Vor gefälschten und minderwertigen Impfstoffen, Medikamenten und medizinischen Produkten warnt die InterAcademy Partnership (IAP), ein Verbund von über 140 Wissenschaftsakademien weltweit. Solche Fake-Medikamente könnten bis zu einer Million Todesopfer pro Jahr verursachen, heißt es in einer Erklärung der IAP, in der Maßnahmen empfohlen und die Politik zum Handeln aufgefordert wird.

Fake-Handel wächst

Der Handel mit Fake-Medikamenten nehme ständig zu. Diese würden Patienten nicht nur eine sichere und wirksame Behandlung vorenthalten. Sie könnten auch per se gefährlich sein, etwa wenn sie zu Arzneimittelresistenzen führen oder giftige Verbindungen enthalten, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Statement des Akademien-Netzwerks, dem auch die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) angehört.

Betroffen davon seien vor allem Länder mit niedrigem Einkommen und begrenzten Möglichkeiten, solche Produkte vom Markt fernzuhalten. In einigen afrikanischen und asiatischen Ländern sei davon auszugehen, dass der Anteil von Fake-Medikamenten bei 20 bis 30 Prozent liege. Für bestimmte Produkte in Südostasien, etwa für Malariamedikamente, könnten es sogar 30 bis 50 Prozent sein. Die Hälfte aller Berichte über minderwertige und gefälschte Medikamente, die bei der Weltgesundheitsorganisation WHO eingehen, würden aus Afrika südlich der Sahara stammen. 80 Prozent davon würden lebenswichtige Arzneimittel wie Malariamedikamente und Antibiotika betreffen.