Fake-Viagra: Neuer Rekord bei Schmuggelware in Österreich

Die Routen der Schmuggler

Die Länder, aus denen die Schmuggelware in die EU versandt wird, sind nicht immer die Produktionsländer der Fake-Ware. Treffen Produkte in Österreich ein, haben sie oft lange Reisen auf unterschiedlichsten Transportmitteln hinter sich. Den Schmugglern gelingt es so, deren Herkunft zu verschleiern.

Am meisten gefälschte Ware wird in China hergestellt, zentrale Handelsdrehkreuze liegen in Hongkong, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Singapur. Von dort werden Containerladungen zu Haupttransitpunkten verschifft, die etwa in Ägypten, Marokko oder der Ukraine liegen. Dann erfolgt der häufig letzte Schritt: Der Versand in Kleinpaketen nach Europa.