Schein statt Sein: Gefälscht wird bis in den Tod

300 Euro für gefälschte Taschen

Kaum eine Nobelmarke wird wohl so oft kopiert wie Louis Vuitton. Speziell die Ledertaschen, die mehrere tausend Euro kosten können, sind bei Fälschern begehrt – und auch bei Kunden, die sich das exklusive Original nicht leisten können.

Verkauft werden die gefälschten Taschen nicht nur am Strand in Italien oder am Basar in der Türkei – auch in Wiener Geschäften wird man fündig. Wer entdeckt wird, muss allerdings mit Geldstrafen rechnen – denn bei billigen Imitaten kennen Luxusmarken kein Pardon. In der Vorwoche landete ein derartiger Fall im Landesgericht für Strafsachen in Wien.

Eine Türkin hatte in ihrem Shop in Favoriten gefälschte Louis-Vuitton-Taschen zum Verkauf angeboten. Bei einer Kontrolle im vergangenen Juni wurden die Taschen entdeckt.

Die Luxusmarke und die türkische Geschäftsinhaberin einigten sich vor Gericht schließlich auf einen Vergleich. Die Frau muss 3000 Euro Entschädigung plus die Kosten des Gerichtsverfahrens zahlen. Die gefälschten Taschen werden vernichtet. Wird die Frau noch einmal dabei ertappt, gefälschte Markenware zu verkaufen, muss sie mit einer deutlich höheren Strafe rechnen.

Übrigens: Auf der eigenen Homepage warnt Louis Vuitton vor zu günstigen Angeboten und weist darauf hin, dass die Firma weder Rabattaktionen noch Sonderangebote gewährt. „Fälschungen sind Diebstahl am Kunsthandwerk, das für den Erfolg des Hauses verantwortlich ist“, heißt es.