Markenrecht: Der Nachname, ein Grund zum Streiten

Das Thema Markenrecht ist heikel und kann oft zur kuriosen Fällen führen. Der jüngste Fall in Sachen Markenrechtsstreitigkeiten betrifft das Weingut Sutter aus Hohenwarth (Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich). Das Familienunternehmen besteht bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts unter diesem Namen. Der US-amerikanische Konzern „Sutter Home“ will der Familie nun verbieten, ihren Wein weiter unter dem Familiennamen zu verkaufen. „Wir exportieren rund 20.000 Flaschen jährlich in die USA. Wenn wir das nicht mehr dürfen, dann wäre das ein Schaden von etwas 80.000 Euro“, erklärt Winzerin Doris Sutter.

Die Ähnlichkeit der Etiketten sei ein Grund, warum „ Sutter Home“ vor Gericht ziehen will. Doris Sutter und ihr Ehemann Leopold hoffen auf eine außergerichtliche Einigung: „Weil ein Verfahren in den USA können wir uns nicht leisten.“ Hinzu kommt, dass „Sutter Home“ auch die Namensrechte für den europäischen Markt anstrebt. Das würde bedeuten, dass das Weingut Sutter seinen Wein auch in Österreich nicht mehr unter dem Nachnamen verkaufen darf. Die Anwälte sind eingeschaltet, nun wartet die Familie auf Post aus den USA.