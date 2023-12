Wie das Ploppen und das Knallen beim Sekt zustande kommt

➤ Mehr lesen: Sektreport: Weniger Flaschen verkauft, Umsatz trotzdem gestiegen

Zunächst fliegt der Sektkorken mit vergleichsweise geringer Geschwindigkeit durch die Luft. Das Gas strömt heraus, durchbricht kurz nach dem Öffnen die Schallmauer (1235 km/h), und zieht mit bis zu 1440 Kilometern pro Stunde am Korken vorbei. Im Gasstrahl entsteht eine Stoßwelle und dadurch eine Stelle, wo sich der Druck abrupt verändert. Sie wird von Physikern "Mach-Scheibe" genannt. "Die Mach-Scheibe bildet sich zunächst zwischen Flasche und Kork und bewegt sich dann zurück, in Richtung Flaschenöffnung", hieß es in der Aussendung.