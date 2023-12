Sektreport: Weniger Flaschen verkauft, Umsatz trotzdem gestiegen

„Mehr als nur schlecht“

„Die Lohnerhöhungen von bis zu 8,7 Prozent müssen wir erst einmal verdauen“, so Zacherl. Zu Streiks im Handel sagt er, dass diese für die Sekthersteller „mehr als nur schlecht“ wären. Vor allem in der wichtigsten Zeit des Jahres rund um Weihnachten und Neujahr, denn Schlumberger mache etwa 50 Prozent des Absatzes in der Zeit ab Oktober.

Und das, obwohl Sekt nicht mehr nur zum Anstoßen bei Anlässen getrunken werde, sondern zu einem „Alltagsbegleiter“ geworden ist, wie Zacherl sagt. So werde er mittlerweile gerne auch als Aperitif und zum Essen getrunken oder in Cocktails verwendet. Aus diesem Grund nimmt laut Sektreport auch die Zahl der Menschen zu, die regelmäßig Sprudel trinken. Waren es 2014 noch 17 Prozent, gaben in diesem Jahr fast 30 Prozent an, mindestens ein Mal monatlich ein Glas Sekt zu trinken. Immer beliebter wird in den letzten Jahren alkoholfreier Sekt. Mehr als jeder Dritte gibt an, diesen gelegentlich zu trinken.