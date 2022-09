Sekt als Speisebegleiter: Kann man Schaumwein zum Essen trinken?

Benedikt Zacherl wurde 2020 ein paar Wochen vor dem ersten Lockdown Geschäftsführer des Sekt-Giganten. Zwei Pandemiejahre haben aus seiner Sicht den Schaumwein noch bedeutender gemacht, die 180-jährige Firmengeschichte verpflichte aber auch zu Innovation – was sich in der Geburtstagskampagne spiegeln soll.

KURIER ReiseGenuss: Herr Zacherl, Schaumwein-Machen war immer eher Akt der Perfektion als die kreative Suche nach Neuem. Wie hält man da gegen Trends wie „Pet Nat“ (Pétillant Naturel, Anm.)?

Benedikt Zacherl: Wir haben in 180 Jahren vieles kommen und gehen gesehen. Man muss Neuem gegenüber schon immer offen sein, aber nur als On- Top. In unserem Hauptgeschäft hat der Konsument eine Erwartungshaltung: Wenn ich einen Schlumberger Sparkling öffne oder verschenke, gibt es nie eine Enttäuschung. Pet Nat ist sehr spannend, aber gleichzeitig eine Qualitäts-Hochschaubahn, bei der sogar in einem 6er-Karton jede Flasche unterschiedlich schmeckt. Daher wird sich das aus meiner Sicht nicht breit durchsetzen, der Konsument will, wenn es ihm beim ersten Mal schmeckt, dass es beim zweiten Mal wieder so schmeckt. Es ist zwar auch bei unserem Sekt in der Méthode Traditionelle jede Flasche ihr eigenes Gärungsuniversum, aber immer in gewohnter Qualität.