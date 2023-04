"Sekt ist nicht nur Weißwein mit Bubbles"

Sie stammt aus dem Elsass und damit einer der bekanntesten Weißwein-Regionen des Landes. Nach ihrem Studium am Önologie-Institut in der Champagne beriet die heute vierzigjährige Aurore Jeudy sechzehn Jahre lang Wein- und Champagnerkellereien in Europa und Asien. Jetzt wurde sie bei der traditionsreichen Sektkellerei Schlumberger die erste Kellermeisterin.

KURIER: Warum wird man Kellermeisterin?

Aurore Jeudy: Ich hatte immer im Kopf, dass ich gerne etwas transferieren möchte. Etwas, das aus dem Boden kommt, aus der Erde. Meine Familie hat keinen Weinbaubetrieb, aber Wein ist in meiner Heimat allgegenwärtig, in jedem Haus steht eine Flasche auf dem Tisch. Im Elsass sagt man Crémant d’Alsace zum Sekt. Jede Familie hat immer eine Flasche davon im Kühlschrank. Früher war es Bier. Heute gibt es immer einen Grund, einen Crémant d’Alsace zu öffnen.

Zu jeder Tageszeit?

Wir machen in Frankreich kein Sektfrühstück. Das ist in Österreich ja sehr beliebt! (lacht) Als Begleitung für ein Abendmenü empfehle ich für die Vorspeise einen leichten, frischen Weißwein; für das Hauptgericht einen Sekt oder Weißwein mit mehr Komplexität. Und der Pinot Noir Rosé Brut Reserve passt sehr gut zu feinem Käse.

Worin liegt Ihre Stärke?

Da ist die letzte Ernte ein gutes Beispiel. Ich war in den Weingärten, um die Trauben zu verkosten. Wie ein Koch, der eine bestimmte Zutat probiert und direkt weiß, was er damit kochen wird. So ist es auch mit den Trauben: Die eine ist säuerlich, die andere blumig oder aromatisch. Ich weiß dann, wofür ich die Traube verwende.

Ihr Job beginnt bei der Lese?

Nein, davor. Ich finde heraus, wann der richtige Zeitpunkt für die Lese ist. Wenn es schon zu spät ist, wird das „Sparkling“ im Mund zu schwer, mit weniger frischen Aromen. Zu früh ist auch nicht gut.