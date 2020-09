Wie uns Seuchen zum Besseren verändert haben

Er erinnert an das Katastrophenjahr 1873: „Weltausstellung in Wien, plötzlich gibt es eine Spekulationskrise, alles bricht zusammen. Und dann noch ein Cholera-Ausbruch. Gefolgt von einer ganz interessanten Entwicklung: Wien beginnt mit dem Bau moderner Spitäler.“ Maderthaner sieht einen ursächlichen Zusammenhang. Draußen in der Vorstadt entstand mit dem Kaiser-Franz-Josef-Spital das erste wirklich moderne Spital mit Ebenen. „Man kann nicht behaupten, dass das eine das andere bedingt, aber die zeitliche Nähe ist schon sehr auffallend“, grübelt er.

Einige Jahrzehnte später hat die Spanische Grippe die Menschheit fest im Griff. Folge: Der Aufbruch in die moderne Medizin. „Was noch bedeutender ist – es ist der Aufbruch in die moderne Sozialpolitik“, sagt Maderthaner. „Vor allem das Rote Wien reagierte auf die Zig-Tausenden Toten. In Wien oder London kam dann noch die Tuberkulose dazu und als Folge des Weltkrieges eine massive Zunahme der Geschlechtskrankheiten. Und das kulminiert in den Maßnahmen von Julius Tandler.“

Maderthaner erinnert: „Wien verlor 1918 bis 1920 130.000 Einwohner, die Kindersterblichkeit stieg dramatisch, gleichzeitig kamen auch viel weniger Kinder zur Welt. Für jeden Politiker ein massives Problem: Die Stadtbevölkerung stirbt aus. Wir brauchen eine Intervention.“ Tandler, Mediziner und Stadtrat, setzte voll auf Prophylaxe. Der Historiker: „Akutversorgung ja, aber es braucht mehr – moderne, saubere Wohnungen, die nicht überfüllt waren; in den neuen Wohnkomplexen gab es Tbc-Stationen, Ambulatorien, Eheberatungsstellen, um die Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten in den Griff zu bekommen“. Schwimmbäder, Sportanlagen und Kurheime wie das auf der Baumgartner Höhe komplettierten das Paket. „Und das zeitigte binnen weniger Jahre sensationelle Ergebnisse“, meint der Historiker.