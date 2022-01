Wie schlaue Kakadus das Billardspiel beherrschen

Kakadus sind bekanntermaßen Überflieger in Sachen Werkzeuggebrauch und Werkzeugherstellung. Jetzt zeigten die gefiederten Probanden, dass sie einen Ball mit einem Stöckchen in ein Loch stoßen können, berichten Forscher der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Die Tiere zeigten dabei individuelle Techniken; sie schaffen es, zwei unterschiedliche Werkzeuge zu kombinieren - nämlich Stock und Ball -, um eine Aufgabe zu lösen, erklärten die Forscher im Fachmagazin "Scientific Reports". Solch Talent zeigten bisher nur wenige Tiere, wie etwa Schimpansen und Kapuzineraffen.

Cashews als Belohnung

Ein Team um Antonio Osuna-Mascaro vom Messerli Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien baute für Goffin-Kakadus eine Art Billardtisch auf: Er bestand aus einer mit grünem Teppich ausgelegten Plattform. Diese hatte Löcher, in welche die Tiere mit einem Stöckchen eine große weiße Murmel stoßen sollten.

Damit sie diese nicht einfach mit dem Schnabel oder den Krallen nahmen, war diese Spielfläche von einem Gitter umgeben. Es hatte aber einen Schlitz, um einen passablen "Billardstoß" zu ermöglichen. Als Belohnung für jeden gelungenen Treffer wartete jeweils eine Cashewnuss auf die Papageien.

Innovation auf hohem Niveau

"Drei unserer Kakadus haben es geschafft, den Stock so einzusetzen, dass sie den Ball in das Loch werfen und sich so die Belohnung sichern konnten", erklärte Osuna-Mascaro. Dies sei "eine Demonstration von Werkzeuginnovation auf sehr hohem Niveau", meinte er: "Die Tiere erfanden jeweils ihre eigene individuelle Technik, um den Stock zu greifen, und den Ball oft mit erstaunlicher Geschicklichkeit zu treffen." Einer von ihnen nahm ihn in den Schnabel, ein anderer hielt ihn zwischen Schnabelspitze und Zunge, und der Dritte mit der Kralle.

Individuelle Lösung für Ball-Stöckchen-Kombination

Die Vögel können demnach die Funktion zweier Werkzeuge kombinieren - in jenem Versuch den Ball und das Stöckchen, so die Forscher. Dies wäre nicht nur mit Billard, Golf oder Hockey bei Menschen vergleichbar, sondern etwa auch mit einst für das Überleben wichtigen, kombinierten Werkzeugen wie Pfeil und Bogen sowie Stein und Schleuder.

Affen sind weniger gelehrig

Auch von zwei Primatenarten – Schimpansen und Kapuzineraffen – ist bekannt, dass sie kombinierte Werkzeuge benutzen, indem sie einen Stein wie einen Hammer gegen eine Nuss schlagen, die auf einem anderen als Amboss dienenden Stein liegt. Obwohl die Nutzung von kombinierten Werkzeugen bei Schimpansen jahrelange Erfahrung und Übung erfordert, scheinen einige Kakadus diese Aufgabe überraschend schnell zu erlernen.

Figaro, das erwachsene Kakadu-Männchen, das die meisten seiner Artgenossen in diesem Experiment übertraf, konnte den Test gleich beim ersten Versuch lösen. Er „scheiterte“ nur ein einziges Mal, indem er den Kasten überlistete und einen Fehler im Mechanismus fand, der es ihm ermöglichte, die Aufgabe ohne den Einsatz von Werkzeugen zu lösen.