Kakadus sind schlaue Bastler mit Augenmaß

Geschickt pickt der weiße Papagei Löcher in den Karton, parallel zur Kante entsteht eine Perforation. So kann der Überflieger später mit Schnabel und Krallen einen Streifen abreißen. Liegt die Belohnung weiter weg, legt er sich ausdauernd ins Zeug, lockt der Cashew-Kern in der Nähe, beendet der indonesische Goffinkakadu mit europäischen Papieren seine Arbeit schnell. Verschätzt er sich, macht er sich ohne Umschweife erneut ans Werk.

Klug wie Primaten

Nur wenige Tierarten benützen Werkzeug, um an Nahrung zu gelangen. Noch wenigere Spezies sind in der Lage, Werkzeug eigens dafür herzustellen. Wie eine Studie des Messerli Forschungsinstituts der Vetmeduni Wien nun zeigt, zählen die Goffinkakadus zu den klügsten Bastlern. Sie sind so schlau wie manche Primaten.

Augenmaß

„Wir wollten klären, wie flexibel Kakadus bei der Herstellung von Werkzeug sind“, sagt Studienautorin Alice Auersperg. Die Zoologin konnte sechs Freiwillige für ihr jüngstes Wer-bastelt-mit-Projekt gewinnen, fünf waren Männchen. Insgesamt fliegen im Goffin Lab in Goldegg 16 Vögel durch die Voliere. Die verspielten Nahrungsopportunisten, deren Artgenossen in der Heimat mehrheitlich ohne Werkzeug auskommen, bewiesen in der niederösterreichischen Gefangenschaft Weitblick. Sie passten ihre Papp-Angel sowohl der Entfernung zur Leckerei an, als auch der Größe des Loches, durch das sie das Hilfsmittel fädeln mussten. „Wenn der Kartonstreifen nicht die richtige Länge hatte, haben sie zur Futter-Box geschaut und ihn sofort weggeschmissen, sie haben es gar nicht versucht“, zeigt sich Auersperg vor allem von einem Detailergebnis überrascht.