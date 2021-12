Kreative Überflieger und gefinkelte Werkzeugbauer: So schlau sind Tiere

Erinnerungen verknüpfen

Episodisches Gedächtnis: „Eigene Erinnerungen an ein konkretes Ereignis in der Vergangenheit sind ein heißes Thema“, sagt Huber: „Es braucht Bewusstsein.“ Nachgewiesen ist das unter anderem bei Ratten, Hähern und Hunden. Sie können das Was mit dem Wann und Wo verknüpfen. Die Nager etwa erinnerten sich im Labor nicht nur an verschiedene Gerüche, sie hatten zudem abgespeichert, in welcher Reihenfolge sie diese vorher erschnüffelt hatten.

Wie in der Millionenshow

Metakognition: Im Zweifelsfall die richtigen Entscheidungen treffen, den Wissensstand sicher abrufen: Tauben, Affen und Delphine z. B. verfügen über diese rationale Gabe. „Tiere wählen die Ausstiegsvariante – wie in der Millionenshow“, erklärt Huber. Intelligenzbestien setzen eine Belohnung nicht waghalsig aufs Spiel.

Sensationelle Leistung von Haustieren

Gedankenlesen: Was Kinder ab dem zweiten Lebensjahr zu entwickeln beginnen, können auch manche Tiere. Kolkraben beispielsweise sind in der Lage, sich in andere hineinzuversetzen. Sie erkennen sogar, wenn sie ausgetrickst werden. „Auch Hunde beherrschen diese Königsklasse. Sensationell“, sagt Huber, der das selbst ausgetestet hat. Nicht zuletzt in diesem Fall gibt es große individuelle Unterschiede. Die Interpretation der Ergebnisse bleibt mitunter spekulativ.