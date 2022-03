Wie der Biber an seinem Comeback arbeitet

Und das Fleisch durfte trotz Fastenzeit konsumiert werden, schließlich bedecken Schuppen den flachen Schwanz des Säugers und Fisch war vom päpstlichen Edikt ausgenommen. Ein Jahrhundert später, in den 1970ern, bereiteten Wissenschafter und die Stadt Wien ein Comeback für die Leitart vor. Doch die 15 kanadischen Importe überlebten nicht. Die 32 Europäer aus Polen, Schweden und Weißrussland kamen mit den heimischen Bedingungen offenbar besser zurecht.

Streng geschützt

„Aktuell meldet Österreich offiziell 7.100 bis 7.800 Individuen an die EU“, sagt die Biber-Expertin. In den alpinen biogeografischen Regionen ist Luft nach oben. In Wien dagegen gelten alle geeigneten Stellen als besetzt. „Biber sind gesetzlich streng gestützt. Sie haben eine Schlüsselfunktion“, sagt Wolf-Petre. Indem sie Bäume fällen und Wasser aufstauen, fördern sie die Artenvielfalt. Mit besonnten Flachwasserzonen, Totholzinseln, aber auch an den ausgelichteten Ufern schaffen die Baumeister Lebensraum für Insekten, Vögel, Amphibien und Fische.