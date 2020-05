Wie Corona uns nachhaltig bewegt

Die gute Nachricht: Für immerhin ein Drittel der Befragten haben Bewegung und Sport in den vergangenen Wochen an Bedeutung gewonnen. Erfreulich ist auch, dass viele Menschen, die in der Krise ihren Job verloren haben, nicht lethargisch wurden. Anders als in der Sozialforschung seit bald neunzig Jahren beschrieben, gerieten die, die Sport machten, nicht in die fatale Abwärtsspirale.

ASKÖ-Präsident Hermann Krist wertet diesen positiven Trend auch als Bestätigung für die jahrzehntelangen Bemühungen der Sportverbände, auf den besonderen Wert von sportlichen Aktivitäten hinzuweisen: „Viele Menschen haben in der Krise den Sport als Ausgleich zu ihren berechtigten Sorgen genützt.“

Gleichzeitig hat aber auch jeder fünfte Befragte zu Protokoll gegeben, sich jetzt weniger zu bewegen als vorher. Kein Widerspruch für Krist: „Dies ist auch eine Frage der Möglichkeiten. All die Alleinerziehenden hatten in den vergangenen Wochen ganz andere Sorgen als Sport zu betreiben. Und einen Garten und einen Wald vor der Haustür hat auch nicht jeder.“

Auf die Frage, was einem der Sport und die Bewegung bringen, wurden am häufigsten und wenig überraschend „Ausgleich“, „Fitness“ und „Gesundheit“ genannt.

Das Potenzial von Online-Bewegungsaktivitäten dürfte allgemein überschätzt worden sein: Ein Viertel der Befragten hat es genützt. Nach der Öffnung der Sportplätze wird diese Gruppe ziemlich sicher weiter schrumpfen.

Viel Wertschätzung in der Krise haben die lokal tätigen Sportvereine erfahren. Die Hälfte der Befragten ist überzeugt, dass die Bedeutung der Vereine für den sozialen Zusammenhalt wichtig ist – einige auch, weil sie zu Hause erkannt haben, wie sehr ihnen das Vereinsleben fehlt.