Wie B.1.1.7. und all die anderen Viren zu ihren Namen kamen

B.1.1.7. und B.1.351 – die „britische“ und die „südafrikanische“ Variante des Coronavirus SARS-CoV-2 – halten uns auf Trab, Stichworte höhere Ansteckungsfähigkeit und Impfschutz. Doch das sind nicht die einzigen Namen, die für diese Varianten genannt werden. Auch 501.Y.V1 bezeichnet B.1.1.7. – nur in einem anderen Benennungsschema.

Man ist als Laie schon erleichtert, wenn von der „britischen Variante“ oder, noch spezifischer in Großbritannien, vom „Kent-Virus“ die Rede ist. Auch die erstmals in Südafrika entdeckte Virusvariante hat mehrere Namen: B.1.351 und 501Y.V2. Zuletzt kam E484K (eine Mutation von B.1.1.7) dazu. Und dann wäre da noch Fin-796K – eine Mutation, die diese Woche in Finnland auftauchte.

Die Namenswelt der Viren ist also ein Kosmos aus Buchstaben und Ziffern. Das Problem: Es gibt bisher kein einheitliches Benennungsystem unterhalb der Virusspezies. Das macht die Sache nicht leichter. Erst im Jänner begannen Forscher und Gesundheitsbeamte der Weltgesundheitsorganisation WHO im Rahmen einer Tagung zu Covid-19 in Genf ein neues System zu erarbeiten. Denn von den verschiedenen Variantennamen seien „wir alle sehr verwirrt“, so die Epidemiologin und technische Covid-19-Leiterin der WHO Maria Van Kerkhove im Fachmagazin Nature.