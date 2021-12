Wer die Feiertage erfunden hat. Und warum

In Österreich gewann zum Beispiel die Marienverehrung im 17. Jahrhundert enorm an Bedeutung – auch als Spitze gegen die Protestanten. Gleichzeitig begann die Verehrung des heiligen Josef. Derartige Heiligenverehrung war in protestantischen Gebieten verpönt – folglich wurden die entsprechenden Feiertage gestrichen. Geht also mit der Reformation ein Rückgang an Feiertagen einher, bewirkt die Gegenreformation einen neuen Schub.

Weltliche Feiertage

Auch das 20. Jahrhundert brachte mit der Demokratie, dem Ständestaat und dem NS-Regime ein Hin und Her an Feiertagsregelungen. Wegscheider: „Mit den Nationalstaaten kamen auch die weltlichen Feiertage auf.“ Die junge Republik etablierte den 1. Mai und den 12. November.

Wobei: „Weltliche Feiertage gab es schon bei den Römern – Kaisergeburtstage oder Gedenktage für gewonnene Schlachten“, sagt Wegscheider. „Allerdings wurden weltliche Feiertage immer religiös verbunden. Man dankte Gott für die Unterstützung.“

Feiertagsweltmeister

Letztlich bestimmt heute aber wohl der Markt – selbst über Feiertage: In Kambodscha wurden zuletzt aus drei freien Tagen rund ums Neujahrsfest praktisch zwei Wochen, in denen kaum noch etwas ging. Investoren beschwerten sich über die vielen arbeitsfreien Tage, Politiker fürchteten um die Wettbewerbsfähigkeit. Kurzerhand schrumpfte man 2020 die weltrekordverdächtigen Jubeltage von 28 auf 22.

Und Österreich? Liegt mit seinen 13 Feiertagen im Spitzenfeld. Nur die Slowakei (16), Malta und Spanien (je 14) haben mehr.