„O du fröhliche“ am Plaudertischerl

Weihnachten in Syrien

Fatima erinnert sich, wie das in ihrer Heimat war. Sie hat das vor dem Krieg in Syrien in einem kurdischen Dorf sehr genossen: „Zu Weihnachten feierten wir gemeinsam mit allen Nachbarn, die Christen waren. Am 21. März feierten sie mit uns unser Neujahrsfest Newroz. Das war so, wie es sein soll, sehr friedlich.“

Seit dem Jahr 2017 lebt die Mutter zweier Töchter in Wien. Auf die Frage, ob sie denn im Kindergarten und in der Schule auch die hiesigen Weihnachtslieder gelernt haben, nicken Simav (9) und Rohheiw (6) ein bisserl stolz.

Dem Walter, der an der Wiener Stadtgrenze nicht im Reichtum aufgewachsen ist, fällt dazu spontan ein: „Es ist wichtig, wie sich jemand gibt, nicht, was er glaubt.“ Einem Gedanken, dem die anderen Plauderer gerne zustimmen.

Den Kurden in Syrien ist es schon vor dem Krieg alles andere als gut gegangen. Am 12. März, erzählt Fatima, zünden sie Kerzen an. Ihr Licht soll an die Opfer eines Massaker erinnern, „bei dem 2004 am Rande eines Fußballspiels in Syrien 32 Kurden brutal ermordet wurden“.