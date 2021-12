Offene Worte am Plaudertischerl

Für Einsame reserviert

Die 31-jährige Grazerin findet an dem Tischerl des Florianihofs, das ab Montag wieder für Einsame reserviert ist, die richtigen Worte: „Ich habe mich wie ein Alien gefühlt.“ Nach dem Umzug nach Wien fehlte ihr alles, was ihr in Graz vertraut war: Ihre Familie, langjährige Freunde.

In der fremden Stadt fand sie sich nicht sofort zurecht: „Heute weiß ich, dass das zwar ein subjektives Gefühl ist, dass damit aber auch andere Menschen zu kämpfen haben.“

Auch in einer funktionierenden Beziehung und mit einer Arbeit, die einem Freude bereitet, sei man nicht gegen die Einsamkeit gefeit, weiß Steffi Meier heute. „Bei mir machte sie sich oft bemerkbar, wenn ich den Laptop im Büro zugeklappt habe.“

Niemanden konnte sie auf ihrem Heimweg besuchen. Und niemand wollte am Abend bei ihr zu Hause anläuten, um gemeinsam mit ihr zu kochen. „Gleichzeitig hatte ich echt Angst, dass ich meine Freunde in Graz verlieren könnte.“

Ihr Hobby, das Mountainbiken, habe sie letztendlich zurück in die Spur geführt: „Das ging nicht von heute auf morgen. Aber durch die gemeinsamen Ausfahrten habe ich dann Menschen kennengelernt, mit denen ich offen reden konnte.“

Der Sport bietet immer eine gute Gelegenheit, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Für jene, die nicht so gerne sporteln, könnte das Plaudertischerl eine Alternative sein. Inzwischen konnten Steffi Meier und zwei engagierte Kolleginnen in der Diakonie rund fünfzig Cafetiers in Wien, Krems und Sankt Pölten für ihre Initiative gewinnen.

Ein Schild mit speziellem Logo weist dezent und doch unmissverständlich darauf hin, dass dieses Tischerl für Menschen reserviert ist, die sich im Moment einsam fühlen. Dankbar fügt Steffi Meier hinzu: „Und es herrscht an diesen Tischen auch kein Konsumationszwang.“