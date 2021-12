Wie die Magie der Weihnachtskrippe eine ganze Stadt beschäftigt

Fantastische Welt

Biagio Roscigno gehört zu den bekanntesten Krippenbauern der Stadt. Seine Kreationen wurden schon im Vatikan ausgestellt, und 2013 beauftragte ihn das italienische Kulturinstitut in Wien, das Bühnenbild für eine Krippenausstellung anzufertigen. Man braucht nur die Tür von seiner Bottega, Werkstatt, aufzumachen und befindet sich mitten in einer Welt, die so fantastisch ist, wie sie nur ein Kind zusammenbasteln könnte. Das zumindest möchte man glauben, würde einen nicht das verstörende Gefühl überkommen, den dargestellten Figuren soeben begegnet zu sein: dem zahnlosen Alten mit der geflickten Hose, der vollbusigen Frau, dem zerzausten Kind, der buckelnden Katze und dem kläffenden Hund – allesamt in Herrn Biagios Bottega, die sich im Hof des Palazzo dello Spagnuolo, einem wunderschönen, aus dem 18. Jahrhundert stammenden Bau, im Rione Sanità befindet.

Das Viertel gehört zu den lebhaftesten der Stadt, und die in den Krippen dargestellten Szenen spielen sich tagtäglich und das seit einer gefühlten Ewigkeit hier auf der Straße ab. Man braucht sich nur umzusehen. Da eine Frau, die von einem Balkon herunterruft, dort Kinder, die zwischen den Marktständen spielen, während ein älterer Herr eine Holzkarre vor sich herschiebt. In den engen Gassen sieht man Wäscheleinen von einem zum anderen Haus gespannt, auf denen Leintücher, T-Shirts oder Jeans hängen.