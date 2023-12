Die Wahrheit über Weihnachten: Warum Rudolph eine Rudolphine ist

An nur wenige Tage im Jahr haben wir so klare Erwartungen wie an den 24. Dezember. Christbaum, Familie, Essen, Bescherung sind feste Bestandteile des Rituals. Doch einige vermeintliche Gewissheiten, die wir von Kindesbeinen an vermittelt bekommen, halten einer näheren Prüfung nicht stand. 12 Halbwahrheiten – und was wir wirklich wissen:

1. Jesus wurde in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember geboren Höchstwahrscheinlich nicht. Kaiserin Sisi und Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll sind Beispiele für echte Christkindeln, sie haben definitiv an einem 24. 12. das Licht der Welt erblickt. Für den Sohn Gottes aber wird in der Bibel kein Geburtsdatum genannt, der 24. 12. wäre also ein echter Zufallstreffer. Gläubige errechneten verschiedenste Tage in unterschiedlichen Monaten, ehe im 4. Jahrhundert der 25. Dezember festgesetzt wurde (der Abend des 24. gehört kirchlich bereits dazu). Nicht einmal das Geburtsjahr Jesu ist gesichert, angenommen wird es zwischen 7 und 4 vor Christus.

2. In Bethlehem So steht es doch im Neuen Testament?! Ja, weil es nämlich so gut zum Alten Testament passte, in dem ein Heilsbringer aus Bethlehem prophezeit wurde. Jesus von Nazaret wurde aber wohl in – Bingo! – Nazaret geboren. Auch der berühmte Stall ist ein Mythos, wobei man zur Ehrenrettung der Evangelisten sagen muss, dass dieser in der Bibel nicht erwähnt wird. Dort ist nur von einer „Krippe“ die Rede – der Stall wurde später dazuinterpretiert. Statt in hölzerne Ställe brachten Hirten ihr Vieh im damaligen Palästina in Felsenhöhlen. Jesus dürfte eher in einem Haus mit Krippe geboren worden sein, aber nicht in einem Stall mit Ochs und Esel, wie es Krippen und Krippenspiele meist darstellen.

➤ Mehr lesen: "Der Krippenvirus hat ihn halt erwischt"

3. Die Heiligen Drei Könige Sie waren weder Heilige noch Könige, sondern im Matthäusevangelium noch Magier, wahrscheinlich Sterndeuter. Der „Stern von Bethlehem“, dem sie angeblich folgten, ist wohl astrologisch zu begreifen. Eine echte Himmelserscheinung ist wissenschaftlich nicht nachweisbar. Weder wissen wir, ob sie Caspar, Melchior und Balthasar hießen, noch, ob sie zu zweit, zu viert oder zu zwölft waren. Die Vermutung dreier Könige blieb bestehen, weil sie ja auch drei Gaben – Gold, Weihrauch und Myrrhe – brachten. Wahrscheinlich war nicht einmal einer von ihnen dunkelhäutig, laut Überlieferung soll Balthasar immerhin einen schwarzen Bart gehabt haben. Dass er im Mittelalter zum Afrikaner wurde, liegt daran, dass man sich quasi um Diversität bemühte, um zu zeigen, dass hier der Messias für die ganze Welt erschienen war.