Das Krippenmuseum Vösendorf lädt zur Einstimmung auf Weihnachten

Was aber macht den Virus, die Faszination aus? „Es ist schwer zu erklären“, sagt Waffler. „Wenn’s dich hat, dann hat’s dich. Dann baut man eine nach der anderen.“ Wobei sich im Krippenbau trotz aller Tradition in den vergangenen 25 Jahren viel verändert hat. Etwa das Material: „Früher wurde alles mit Holz gebaut. Heute verwenden wir viel Styrodur. Das hat kaum Gewicht und ist viel leichter, vor allem für die Details, zu verarbeiten“, erklärt Waffler. Das neue Material werde mittlerweile auch in traditionellen Krippenbauländern akzeptiert.