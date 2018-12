Spät, aber doch: Krippenbauer aus Leidenschaft

Bei Andi Wally wird die Krippe nicht erst kurz vor Weihnachten aufgestellt. Das ganze Jahr über herrscht bei dem 77-Jährigen Weihnachtsstimmung. Besonders in den warmen Monaten läuft seine Werkstätte auf Hochtouren: Rund zehn Krippen bastelt er locker pro Jahr. Heuer feiert der leidenschaftliche „Bauherr“ 20 Jahre Krippenbau und zehn Jahre Krippenbaumeister. Denn erst in seinem Ruhestand fand Wally die Zeit, seiner Passion nachzugehen.

Eigentlich wollte der gelernte Handelskaufmann eine Tischlerlehre machen: „Ich fand aber keinen Platz, also suchte ich mir etwas anderes.“ Sobald der dreifache Opa jedoch in Pension gegangen war, ließ der erste Krippenbaukurs nicht lange auf sich warten: 2005 begann Wally mit einer vierjährigen Ausbildung in der Krippenbauschule in Innsbruck, die er 2008 mit Erfolg abschloss und sich von nun an „Krippenbaumeister“ nennen durfte.