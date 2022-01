Vom Alien bis zum Weichtier: Österreichs Natur des Jahres 2022

Mit der Streuobstsorte des Jahres wird eine Sorte stellvertretend für alle gefährdeten Obstarten ins Rampenlicht gerückt: Hartwiß Gelbe Zwetschke ist die Botschafterin der Vielfalt 2022. Heute sind fast nur noch blau-violette Pflaumen- und Zwetschkensorten verbreitet.

Ragweed: Reißen Sie es aus

"Ragweed ist Alien des Jahres. Wir wollen, dass die Leute vor der Haustüre schauen, was sie dagegen tun können", sagt Graf. Die invasive Art aus Nordamerika, die oftmals Allergien auslöst, verdrängt vor allem auf Brachflächen heimische Vielfalt. Der krautige Korbblütler sollte also so schnell wie möglich entwurzelt und in einem dichten Sack entsorgt werden. Die Wahl für diesen Profiteur des Klimawandels fiel nicht leicht.

Allzu viele Neuankömmlinge richten hierzulande bereits Schaden an.