Neues Programm will Kindern und Jugendlichen Lust auf Wissenschaft machen

Verständnis aufbauen

"Wir erklären, wie Wissenschaft funktioniert – also wie Ergebnisse gewonnen werden, überprüft, diskutiert, verworfen, verändert, adaptiert. Damit wollen wir – zusätzlich zur Begeisterung – auch tatsächliches Verständnis für Wissenschaft als Prozess aufbauen", sagte Neurowissenschafterin Gaia Novarino vom ISTA am Mittwoch bei der Präsentation des Angebots. Ein großes Anliegen ist der Initiative, dass Kinder und Jugendliche in direkten Dialog mit Wissenschaftlern treten können.

Das gelingt über zahlreiche Formate wie Science Clubs, Semesterkurse oder Sommer-Camps am Campus selbst, in Schulen, Parks, Jugendzentren oder digital etwa im Rahmen des Formats "Zoom a Scientist", bei dem Schüler sich virtuell einen Forscher oder eine Forscherin ins Klassenzimmer holen können. "Forscherinnen und Forscher sind keine schrulligen Genies, die den ganzen Tag alleine im Labor stehen, sondern kreative Menschen, die mit Leidenschaft und in Teams an den großen Fragen unserer Zeit arbeiten", betonte Bildungsexperte Christian Bertsch, Leiter der Vista-Aktivitäten.

Auch Erwachsene sollen erreicht werden, etwa beim "Science-Heurigen" oder bei einer "Wissenschaftskaffeefahrt" für Seniorinnen und Senioren.