Virologe Krammer: "Normales Leben in absehbarer Zeit möglich"

In einem Pressegespräch hat sich der in New York forschende österreichische Virologe Florian Krammer über den derzeitigen Stand von Impfstoffen und den Mutationen in Bezug auf Österreich geäußert.

Der KURIER fragte nach, ob Krammer glaubt, dass wir in absehbarer Zeit (ein, zwei Jahren) zu einem normalen Leben wie vor Corona zurückkehren können? "Oder gibt es mit neuen Mutationen immer neue Probleme mit der Generierung von Impfstoffen, Lockdowns, und so weiter?"

"Ja, ich glaube, dass wir zu einem ganz normalen Leben zurückkehren werden. Es ist zwar noch nicht ganz klar, wie sich die das Virus entwickelt. Aber auch bei der Influenza hat man es mit verschiedenen Typen zu tun und das gut unter Kontrolle."