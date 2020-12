Corona: Virologe Krammer erwartet Impfschutz für einige Jahre

Der am New Yorker Mount Sinai Hospital in New York tätige steirische Virologe Florian Krammer glaubt, dass der Schutz nach der Impfung gegen das Coronavirus für einige Jahre anhält. Zwar gibt es laut Krammer noch keine gesicherten Fakten. "Aber von der Antikörperantwort, die man jetzt sieht, und den Daten, die es bis jetzt gibt, also über vier Monate, nehme ich einmal an, dass der Schutz durch die Impfung schon für einige Jahre hält", sagte er in einem Interview mit orf.at.

Die Impfstoffe würden die Lunge und somit vor Erkrankung dieser sehr gut schützen. Im Tiermodell zeigte sich aber auch, dass die Virusvermehrung in den oberen Atemwegen meistens kürzer war als bei ungeimpften Tieren. Auch war die Viruslast geringer. "Das wird bei Menschen nicht anders sein. Das heißt jetzt, dass es wahrscheinlich Leute gibt, die, wenn sie geimpft sind, auch vor einer Infektion geschützt sind. Und dann wird es wieder andere Leute geben, die, wenn sie geimpft sind, möglicherweise auch Leute anstecken können."

Krammer glaube, dass es dazu in wenigen Monaten Daten geben werde. "Vom Moderna-Impfstoff gab es im US-Zulassungspaket ja schon Daten, die auch auf einen Schutz vor asymptomatischen Infektionen hinwiesen, wenn auch geringer als gegen Erkrankungen. Beim Pfizer-Impfstoff wird das wahrscheinlich nicht anders sein."