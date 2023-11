Auf Virusjagd im Museum: Auf Suche nach unsichtbaren Gegnern

Viren sind Verwandlungskünstler

Mittels Steckbriefen und Virenmodellen aus dem 3D-Drucker können Besucher das Pockenvirus, HPV (Humanes Papilloma Virus), Influenza-Viren, HIV, das FSME-Virus (Frühsommer-Meningoenzephalitis), Hepatitis C und das Coronavirus kennenlernen. „Wir zeigen, wozu Viren, Bakterien und Co. in der Lage sind. Und genauso erklären wir, wie es Menschen immer wieder schaffen, diese Verwandlungskünstler zu überführen und uns Impfstoffe und Medikamente in die Hand zu geben, die uns vor Krankheiten schützen“, betonte Ina Herzer von der Pharmig. Neben Eckdaten zu den Viren kommen in kurzen Videos Expertinnen und Experten aus der Forschung, Pharmahersteller, die etwa Impfstoffe oder antivirale Therapien entwickeln, aber auch Betroffene zu Wort. So erzählen etwa Gründerinnen einer Selbsthilfe-Gruppe für Long-Covid-Patienten, warum der Austausch mit anderen für sie wichtig ist.

Die Ausstellung soll Jugendlichen auch zeigen, welche Berufsbilder hinter der Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten stehen. Ziel sei nicht nur aufzuklären, sondern auch aktiv die starke Wissenschaftsskepsis in Österreich zu bekämpfen.