Vergiftete Riesen: Warum Wale stranden

„Das in organischer Form vorliegende Quecksilber als Methylquecksilber ist seit Langem als neurologisches Toxin bekannt“, sagt Axel Hein. Der Meeresbiologe beim WWF weiß, dass sich das Gift vor allem bei großen Räubern wie Haien und Schwertfischen sammelt. Je näher sich ein Tier am Ende der Nahrungskette befindet, desto höher wird die Konzentration des Toxins in seinem Organismus. Die Riesen der Ozeane, die belastetes Plankton, Makrelen und Sardinen fressen, überschreiten die verträglichen Grenzwert so im Laufe der Zeit um das bis zu 5.000-fache. „Die Gesundheitsbehörde rät Schwangeren und Kindern daher vom Verzehr großer Raubfische ab“, sagt der Experte. Wie Studien u.a. auf den Färöer-Inseln belegen, bringen Babys dort ein geringeres Geburtsgewicht auf die Waage. Zudem kann die zu hohe Aufnahme von Quecksilber zu Parkinson, Nieren- und Hirnschäden führen.

Lärm, Krankheiten und soziales Wesen

„Wir wollen weiter untersuchen, was der Selen-Mangel im Hirn der Tiere genau anrichtet. Vielleicht lassen sich irgendwann Strandungen ganzer Walgruppen verhindern“, sagt Feldmann. Tatsächlich sind die Ursachen für Massenstrandungen noch immer nicht gänzlich geklärt. „Prinzipiell zeigen Studien, dass die Lärmverschmutzung in den Ozeanen und Krankheitserreger plausible Gründe sind“, sagt Hein. Auch die natürlichen Verschiebungen der Erdmagnetfelder, die den Weitwanderern als innerer Kompass dienen, können in die Irre führen; genau so wie Veränderungen des Futterangebots durch den Klimawandel. Schwimmt ein Tier fehlgeleitet Richtung Ufer, folgen die sozialen Artgenossen mit in den Tod. Für Hein steht jedenfalls fest: „Der Mensch hinterlässt auch im Meer einen großen ökologischen Fußabdruck.“