Blutige Tradition auf den Faröer-Inseln: Tausende getötete Delfine

Hier sei eine Grenze überschritten worden und "eine neue Dimension der Jagd erreicht", kritisierte auch die Meeresschutzorganisation OceanCare.

Regierung lenkt ein

Der Walfang geht auf den Färöer-Inseln bis zu den Wikingerzeiten zurück. Die Tiere werden von Schiffen und Booten in eine Bucht getrieben, dort geschlachtet und das Fleisch im Anschluss an die Teilnehmer verteilt. Hauptsächlich werden Grindwale erlegt, aber manchmal auch Delfine. Laut färöischen Zählungen wurden 2020 insgesamt 576 Grindwale sowie 35 Weißseitendelfine getötet. Die Zahl von über 1.400 getöteten Delfinen ist also außergewöhnlich hoch.

Mittlerweile hat die Regierung der Färöer auf den internationalen Druck reagiert. Man wolle die Gesetze "neu bewerten", wie es heißt. Auch wenn die Aktivistinnen nicht erwarten, dass das an der "Grindadrap" so schnell etwas ändern wird. Aber es sei "ein Anfang".