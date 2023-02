Unser Sonnensystem ist laut Schweizer Forschern eine Seltenheit

Unser Sonnensystem ist eine Ausnahme. Das zeigt ein Forschungsteam der UniversitÀten Bern und Genf und des Nationalen Forschungsschwerpunkts PlanetS erstmals. Insgesamt gibt es demnach vier Klassen von Planetensystemen.

"Diese Klassifizierung wird es Astronomen ermöglichen, diese Systeme als Ganzes zu untersuchen und mit anderen zu vergleichen", schrieben die UniversitÀten Genf und Bern am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Resultate wurden in der Fachzeitschrift Astronomy and Astrophysics veröffentlicht.

"Wie Erbsen in einer Schote"

"Bereits vor ĂŒber einem Jahrzehnt stellten Astronominnen und Astronomen aufgrund von Beobachtungen mit dem damals bahnbrechenden Kepler Teleskop fest, dass Planeten in anderen Systemen ihren jeweiligen Nachbarn meist in GrĂ¶ĂŸe und Masse Ă€hneln - wie Erbsen in einer Schote", sagte Studienleiter Lokesh Mishra in der Mitteilung. Bisher waren die Beobachtungsmethoden jedoch zu schlecht, um definitiv zu sagen, ob sich die Systeme wirklich unterscheiden.