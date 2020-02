Tarnen, Tratschen, Temperieren: Warum Chamäleons Farbe bekennen

„ Chamäleons können sich innerhalb von Minuten in gewisser Weise an ihre Umgebung anpassen. So wie im Comic-Film geht das natürlich nicht“, sagt Georg Gassner. Der Manager der Herpetologischen Sammlung im Naturhistorischen Museum Wien kennt den Stand der Forschung und weiß, dass es den Leguanartigen bei ihrem bunten Treiben in erster Linie um Kommunikation mit Ihresgleichen geht und nicht um Tarnung.