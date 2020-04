Wird 2020 ein Gelsen-Jahr?

Mehr als 40 Stechmücken-Arten in Österreich

Der Mensch ist nicht Nahrungsquelle Nummer eins. Vögel dagegen seien viel begehrtere Stech-Objekte. "Die sitzen in der Nacht ruhig und die Stechmücke kann sich die ganze Nacht über bedienen. Das sind viel bessere Beute-Objekte." Insgesamt kommen in Österreich mehr als 40 Stechmücken-Arten vor, weltweit sind es 300 bis 400.

Winterruhe

Stiche durch Stechmücken seien von März bis Dezember möglich. Das heißt laut Seidel aber nicht, dass es im Jänner und Februar keine Gelsen gibt. "Es gibt sie, nur sind sie in anderer Form vorhanden." Das Abtauchen der Stechmücken im Winter sei für sie ein großartiger Schutz, da die Leute in dieser Zeit auf sie vergessen. Erst im Sommer beim Auftreten der Stechmücken zu reagieren, sei zu spät. Wenn es dann wieder in den Winter hineingehe, werde gar nichts mehr gemacht. "So entstehen riesige Entwicklungsbereiche für Stechmücken."