So bringt man Wissenschaft unters junge Volk

In Sekunde 13 blafft Mai Thi Nguyen-Kim in die Kamera: „Scheißen Sie auf die Wissenschaft.“ Was insofern überraschend ist, als sie selbst Wissenschafterin ist. Und Youtube-Star. Die 33 Jahre alte promovierte Chemikerin produziert für ihren Kanal MaiLab alle zwei Wochen ein wissenschaftliches Erklärvideo. Der Kanal ist Teil des Formats „Funk“ von ARD und ZDF. 2020 hat sie mit „Corona geht gerade erst los“, in dem sie Modellrechnungen und die zu erwartende Dauer der Pandemie erklärt, das erfolgreichste Video in ganz Deutschland hergestellt. Damit ist sie der Prototyp eines Phänomens: Wissensvermittlung via Video.