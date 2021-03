Besserer Ruf für Astra Zeneca? Experte: "Nehmt's die Kohle!"

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

In der Pandemie steht Vieles auf dem Prüfstand und unter Dauerbeschuss. Auf kaum eine Sache trifft das mehr zu als auf den Impfstoff Astra Zeneca. Zu Recht?

Diese und andere Fragen rund ums Impfen wurden am Sonntagabend bei Claudia Reiterer besprochen. Thema beim ORF-Talk „Im Zentrum“: „Vertrauenssache Impfung - die Verantwortung von Pharma und Politik“.

Zu Gast ist unter anderem der Medical Director Österreich von Astra Zeneca, Botond Ponner. Er erklärt die schwierigen Bedingungen, unter denen das Pharmaunternehmen derzeit seine Arbeit machen müsse. Man sei es gewohnt, die Daten transparent, ausgewogen und glaubwürdig zu kommunizieren und in einem Kontext darzustellen. Ponner: „In der Regel tun wir das direkt mit den Fachkreisen, und es ist dann die Aufgabe der Experten und Fachkreise, die Entscheidungen entsprechend zu treffen. In dieser jetzigen Pandemiesituation ist es etwas ganz Außergewöhnliches, dass die öffentliche Aufmerksamkeit so groß ist, dass die Daten, die publik werden und die Wissenschaftler publizieren, im selben Augenblick von der Öffentlichkeit gesehen werden, in Medien diskutiert werden. Und da ist es natürlich eine Herausforderung, hier eine Ausgewogenheit hinzubekommen.“

Molekularbiologe Martin Moder ist es als „Science Buster“ gewohnt, harte wissenschaftliche Fakten leichter verdaulich ans Publikum zu bringen. Vielleicht hätte Astra Zeneca den Mann kommunizieren lassen sollen. Denn er erklärt in wenigen Sätzen, warum der Impfstoff besser ist als sein Ruf.

„Unfassbar guter Schutz"

Es habe zuerst ein bisschen gedauert, bis die Impfprotokolle von Astra Zeneca optimiert worden seien, dann habe man aber gesehen, „der ist eh megawirksam“, erklärt er. Das zweite Problem sei die vorläufige Entscheidung gewesen, Astra Zeneca zunächst nicht an über 65-Jährige zu verimpfen. „Was in den Köpfen von vielen so geklungen hat: Oh mein Gott, der ist zu gefährlich für die Leute über 65, was natürlich vollkommener Blödsinn ist“, sagt Moder. „Das ist einfach daran gelegen, dass bei den Zulassungsstudien unter den über 65-Jährigen zu wenig krank geworden sind, dass man daraus ableiten hätte können, wie wirksam er wirklich ist. Mittlerweile sehen wir aus den Daten aus der wirklichen Welt, wie unfassbar wirksam er ist, wenn es um den Schutz vor schweren Verläufen geht. Aber das ist so viel weniger kommuniziert worden.“

Man habe so oft „alle potenziellen Problemzonen gehört, bevor sie überhaupt bestätigt waren, aber dass er einen 95-prozentigen Schutz vor Einlieferung ins Krankenhaus bietet, was ein unfassbar guter Schutz ist, das hab ich über drei Ecken in irgendwelchen Papiers gelesen, das hat’s kaum in die Medien geschafft.“

„Aber woran liegt das?“, fragt Reiterer.

„Keine Ahnung", sagt Moder trocken. Die unerwartete Aussage nach dem Motto „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ sorgt für spontanes Amüsement in der Runde.

Aber wie sollen die Menschen sich in diesem „Datensalat“ auskennen, fragt Reiterer, „das muss man ja interpretieren können.“

Das Gesamtbild

Es sei „menschlich vollkommen verständlich, dass, wenn irgendwelche Probleme auftauchen, und seien es auch nur potenzielle Probleme, dass ich dann mit der Lupe hinschau’ und genau wissen will, was da los ist“, sagt Moder. „Und da vergesse ich so leicht das Gesamtbild.“ Das verleite leicht zu „unklugen Entscheidungen".

Jede Verzögerung des Impffortschritts koste viele Menschenleben, umso mehr, da man es „am Beginn der dritten Welle“ mit einer Virusmutante zu tun habe, die "deutlich ansteckender und tödlicher" ist. Und Astra Zeneca sei hier ungehindert wirksam.

Wenn man allein nur auf die Zahlen schaue - Moder spricht von ungefähr einer seltenen Nebenwirkung pro einer Million Geimpften - , „dann wär’s ja ein Wahnsinn zu sagen: Wir stellen den Impfstoff jetzt eine Zeit lang ein.“