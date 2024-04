Neueste Forschungen: Lassen Schwangerschaften Frauen schneller altern?

Um zu den Ergebnissen – sie wurden im renommierten Fachmagazin Proceedings of National Academy of Sciences veröffentlicht – zu gelangen, warf ein Team der Columbia University in New York mittels Blutproben einen Blick ins Erbgut von jungen philippinischen Müttern und Vätern. Neben DNA-Analysen flossen Daten aus Befragungen der 20- bis 22-jährigen Probandinnen und Probanden in die Studie ein. In Summe wurden 1.735 Datensätze aufgenommen. Erhoben wurden sie im Rahmen der "Cebu Longitudinal Health and Nutrition Survey", einer Langzeitstudie, die insbesondere Mütter, aber auch Väter, auf den Philippinen begleitet.

Zur Bestimmung des genetischen Alters, nutzte die Gruppe um Wissenschafter Calen P. Ryan, der sich der Erforschung der Effekte der Fortpflanzung auf das biologische Alter verschrieben hat, sogenannte epigenetische Uhren. Sie ermöglichen es, auf Basis von molekularbiologischen Veränderungen an der DNA unserer Körperzellen, das biologische Alter einer Person zu messen. In der aktuellen Studie griff man auf sechs verschiedene epigenetische Uhren zurück, die unterschiedliche Veränderungsmuster abbilden.

Bei Frauen zeigte sich, dass jede einzelne Schwangerschaft mit einer zusätzlichen biologischen Alterung von zwei bis drei Monaten verbunden war – im Vergleich zu kinderlosen Frauen. Frauen, die binnen sechs Jahren erneut ein Kind austrugen, zeigten außerdem deutlichere Alterungsanzeichen als Mütter, die nur ein Kind geboren hatten. Da etwa auch Rauchen, Alkoholkonsum, Schlafmangel oder eine unausgewogene Ernährung, allesamt Lebensstilfaktoren, Einfluss auf die biologische Uhr haben, beachteten die Forschenden diese Faktoren in ihrer Auswertung – kamen aber zum Ergebnis, dass sie nicht ausschlaggebend für die Unterschiede waren. Auch allgemeine Lebensumstände schienen nichts am Effekt zu ändern. Allerdings: Bei den männlichen Probanden konnte man keine Auswirkungen einer Vaterschaft auf das biologische Alter nachweisen.