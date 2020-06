Schnecken: Dem Rätsel der linksgewundenen Häuser auf der Spur

Mittlerweile haben viele Arten ihre sperrige Bleibe abgebaut – mit kuriosen Zwischenstadien. Während die einen noch geräumig wohnen, haben andere nicht mehr genug Platz, um sich in ihr bescheidenes Häuschen zurückzuziehen. Bei manchen ist überhaupt nur ein Schalenrest im Inneren übrig geblieben oder ein paar Kalkkörner unter der Haut.

Schutz vor Trockenheit, Kälte und Feinden

Dabei ist ein fixes Quartier auf dem Rücken durchaus brauchbar fürs Überleben. „Die Schale hilft vor allem gegen Trockenheit und gegen Frost“, sagt Nordsieck. Denn die Luke lässt mit einer Membran bzw. einem Kalkdeckel dicht verschließen. Und in den meisten Fällen vor Fressfeinden. Ausnahmen: Die Singdrossel zerschmettert die Schale an einem Stein, der Igel verputzt auch die harten Teile der Weichtiere und winzig Ameisen brauchen keine großen Einfallstore. Manche Meeresschnecken wiederum lassen sich so gut wie gar nicht knacken.