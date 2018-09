Schneckenzüchter: Bald gibt es Schnecken beim Buschenschank

Dabei würde es durchaus Sinn machen, mehr Schneckenfleisch zu essen: In der Produktion ist es nachhaltiger als jede andere Fleischsorte. Für die Schneckenzucht braucht es nur wenig Futter und Anbaufläche, das mache die Kriechtiere zu „ethischen Spitzenreitern“.

Deren Tötung nach ein bis zwei Jahren Aufzucht passiere im Schlaf: „Sie verfallen in eine natürliche Trockenstarre und werden dann in kochendem Wasser abgetötet.“ In Handarbeit wird danach das Fleisch aus dem Schneckenhaus gezogen, der Eingeweidesack entfernt und das Muskelfleisch entschleimt. Nach einem Grundrezept werden sie in einem Sud aus Weißwein, Gemüse, Lorbeeren und Wacholder eingekocht. „Oder wir grillen sie wie die Römer auf glühenden Weinreben“ – das sei die archaischste Art und das Highlight beim Hoffest.