Schiffswrack "Endurance" nach mehr als 100 Jahren aufgetaucht

Mehr als 100 Jahre nach dem Schiffbruch des britischen Expeditionsschiffs "Endurance" haben Forscher im antarktischen Weddellmeer dessen h├Âlzernes Wrack gefunden. "Mit der Entdeckung der Endurance haben wir Polargeschichte geschrieben", sagte der Leiter der vom britischen Falklands Maritime Heritage Trust angef├╝hrten Expedition, John Shears. Geborgen werden soll das gut erhaltene Wrack allerdings nicht - aus rechtlichen Gr├╝nden.

"Ausdauer" verungl├╝ckte im Ersten Weltkrieg

Die "Endurance" - zu Deutsch: Ausdauer -, deren Name sogar noch auf dem h├Âlzernen Wrack zu lesen ist, wurde in 3.008 Meter Tiefe in einem Gebiet aufgefunden, das die Experten zuvor eingegrenzt hatten. Das Expeditionsschiff des einstigen britischen Polarforschers Ernest Shackleton war w├Ąhrend des Ersten Weltkriegs 1915 verungl├╝ckt und gesunken.

Das aktuelle Expeditionsteam, das seine Suche auf einem s├╝dafrikanischen Forschungsschiff von Kapstadt aus begann, wurde nun etwa vier Meilen s├╝dlich von dem Ort f├╝ndig, der zuletzt vom Kapit├Ąn der "Endurance", Frank Worsley, angegeben wurde.

Traurige Ber├╝hmtheit

Einst verlie├č die Endurance verlie├č den Hafen von Plymouth. Es war der 8. August 1914, rund eine Woche nach Eintritt Gro├čbritanniens in den Ersten Weltkrieg. Die ├ťberfahrt in die Antarktis mit Zwischenstopp in Buenos Aires verlief problemlos. Doch bevor die Mannschaft auf dem S├╝dpol ├╝bersetzen konnte, um wie geplant die Antarktis zu durchqueren, wurde das Schiff vom Packeis eingeschlossen.

Nachdem die Endurance 281 Tage lang der Gewalt des Eises widerstanden hatte, wurde sie am 21. November 1915 schlie├člich doch zerdr├╝ckt. Das Expeditionsteam hatte sich zuvor auf eine sichere Eisscholle gerettet.