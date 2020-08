In der Ägäis können Touristen ins Museum schwimmen

Griechenland hat vor der Küste der Insel Alonissos in der westlichen Ägäis sein erstes Unterwassermuseum eingeweiht. Es wird als „Parthenon der Schiffswracks“ bezeichnet. Das für damalige Zeiten große Schiff hatte Tausende von Amphoren an Bord, als es um 425 v. Chr. unterging.

Am Samstag wurde es feierlich eröffnet. Auch die griechische Kulturministerin Lina Mendoni nahm Zeremonie teil. Jetzt ist das Wrack vom 3. August bis 2. Oktober 2020 für Touren durch zertifizierte Amateur-Taucher geöffnet. Nichtschwimmer können eine Virtual-Reality-Show in einem Informationszentrum in der Hauptstadt Alonissos besuchen.