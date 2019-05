Auf Gozo liegt die schönste Kirche unter Wasser

Aber um das Land geht es gar nicht, diesmal geht es um das Wasser. Will man nach Gozo, muss man erst einmal über die gut vier Kilometer breite Meeresenge zwischen den Inseln. In der 15-minütigen Fährfahrt sieht man schön auf die Drei-Einwohner-Insel und wie kleine Boote die große Fähre überholen. Hier herrscht Pendlerverkehr, Gozo würde ohne Malta nicht funktionieren. Was man so auf Gozo nicht sagen darf, die beiden streiten darum, wer cooler ist, wer älter ist, wie Geschwister eben sind. Natürlich kommt es nach 7000 Jahren Besiedlungsgeschichte nicht auf ein paar Jahre an, aber wahrscheinlich kamen die ersten Bewohner aus dem 90 Kilometer entfernten Sizilien und damit tatsächlich zuerst auf Gozo an. Im 4. Jahrtausend vor Christus wurde dort auch die Ggantija-Tempelanlage errichtet, und darauf sind die Gozitaner zurecht stolz.