Malta: kleine Insel, große Rätsel

Vergiss Marco Polo, Lonely Planet oder Google, der vertrauenswürdigste Reisebegleiter ist immer noch aus Fleisch und Blut. So wie Rosaria. Man braucht die Malteserin nur zu fragen, wo sich die nächstgelegene Haltestelle des Hop-on-Hop-off-Busses befindet, schon weiß man, wo man zwischendurch am besten Pause vom Sightseeing macht. „In Marsaxlokk müsst ihr unbedingt aussteigen“, sagt die resolute Rezeptionistin des Hotel Argento in St. Julians. Gut, daraus macht nun wirklich kein einziger Guide ein Geheimnis, aber den besten Fang des Tages hätten wir in Marsaxlokk (sprich Marsa-schlock), dem fast unaussprechlichen Fischerdorf mit den kleinen bunten Booten, sicher übersehen.

„Haltet nach einem kleinen Restaurant namens Da Filippo Ausschau und fragt nach Luigi“, meint Rosaria. Gesagt, getan, der Tipp aus dem Hotel Argento war Gold wert. Statt einen Blick in die (nicht existierende) Speisekarte zu werfen, vertrauen wir dem Wort des Oberkellners. So geht Fisch, gedämpft und großartig. Wir strahlen mit Luigi um die Wette. Und bald auch Rosaria. Denn die hat jetzt einen Fisch im Da Filippo gut. So ist das im Süden Europas. Eine Hand hilft der anderen. Ist ja nichts Schlechtes. So kommen auch die zum Zug, die Reisefibeln keine Zeile wert sind.

Willkommen auf Malta, willkommen im südlichsten Land der EU.

Dass hier manche Uhren anders laufen, ist nicht zu übersehen. Ziemlich häufig sogar. Maltas Hauptstadt Valletta ist bekannt für seine 365 Gotteshäuser, für jeden Tag eines, und an beinah jedem dieser Hunderten Kirchtürme sind zumindest zwei Zifferblätter angebracht. Warum denn das? „Die Kirchen zeigen zwei verschiedene Uhrzeiten, damit der Teufel nicht weiß, wann nun der Gottesdienst stattfindet“, erklärt die Tonbandstimme im Hop-on-Hop-off-Bus.

Dieses Rätsel ist also im Eiltempo gelöst. Aber keine Angst, fad wird einem in Malta nie. Denn bei einer Inselrundfahrt stellen sich fast an jeder Ecke neue Fragen. Was heißt Ecke? Der (Links-)Verkehr ist zwar dicht, läuft jedoch ausgesprochen rund, da er nicht von Ampeln gestoppt, sondern durch Kreisverkehre geschleust wird. Vom oberen Deck des Doppelstockbusses aus betrachtet, hat das großen Unterhaltungswert. Ehrlich!

Auch nicht schwach, was das bleiche Pärchen auf der Sitzreihe hinter uns von sich gibt. „Moon of my life!“, flötet er. „My sun and stars!“, haucht sie. Richtig! Das kennen wir doch aus der ersten Staffel von „Game of Thrones“. Der Serienhit wurde großteils auf Malta und seiner kleinen Schwesterninsel Gozo gedreht.