Reifeprüfung: Bald ohne Außenstehende

Feedbacksystem

Externe Vorsitzende könnten laut Reithuber zudem wichtige Tipps geben, wie man das Gespräch bei der Prüfung auch anders führen kann oder darauf hinweisen, wenn eine Aufgabe zu schwierig oder zu einfach ist. Am Ende führe ihre Arbeit auch zu mehr Vergleichbarkeit, was ja die Intention war, als man die Zentralmatura eingeführt hat. Und: „Externe Aufsichten sind eine kostengünstige und effektive Form der Evaluation.“ Seiner Kollegin Isabella Zins geht es auch um die Wertschätzung, die den Maturanten durch den externen Prüfer entgegengebracht wird.

Im Ministerium begründet man die Entscheidung, den Vorsitz in der Schule zu belassen damit, dass man die Verantwortung für die Matura am Standort belassen wolle. Außerdem seien externe Vorsitzende auch in Zukunft nicht vollkommen ausgeschlossen. Die Regel werden sie aber wohl auch nicht sein, so die neue Regelung kommt. Ute Brühl