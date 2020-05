Coronavirus: Hauskatzen stecken sich schnell mit SARS-CoV-2 an

Hauskatzen stecken sich schnell mit dem neuartigen Coronavirus an, das haben Wissenschafter experimentell getestet. Nun denken sie im New England Journal of Medicine über eine Hausquarantäne für die Vierbeiner nach.

"Berichte zur Übertragung von SARS-CoV-2 von Mensch auf Tier und zur beschränkt über die Luft erfolgten Infektionen unter Katzen brachten uns dazu, die nasale Ausscheidung von SARS-CoV-2 bei künstlich mit dem Virus infizierten Hauskatzen und die Übertragung auf mit dem Virus nicht belasteten, zuvor nicht infizierten Katzen durch direkten Kontakt zu bestimmen", schrieben Peter Halfmann von der Universität von Wisconsin und japanische Co-Autoren in einem Brief, den nun die US-Medizinfachzeitschrift publizierte.

Erkrankt auf natürlichem Weg

Berichte von SARS-CoV-2-positiven Hauskatzen gab es vor kurzem aus Frankreich. Aus einem Tiergarten in der Bronx in New York wurden bereits im April dieses Jahrs mehrere Infektionen mit Krankheitssymptomen von Großkatzen - so bei einem Exemplar des malaysischen Tigers, bei zwei Sibirischen Tigern und einem afrikanischen Löwen - gemeldet.