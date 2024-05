Psychologie der Lebensspanne: Ab wann ist man eigentlich alt?

Für unsere Studie haben wir Daten der Deutschen Alterssurvey verwendet. Bei dieser Längsschnittsuntersuchung werden Menschen befragt, die 40 Jahre oder älter sind. Und da sehen wir, dass hohes Alter im Schnitt zwischen 73 und 75 Jahren angesetzt wird. Allerdings gibt es, zum Beispiel je nach Alter der Befragten, erhebliche Unterschiede.

Welche wären das?

Je älter Menschen werden, desto weiter rücken sie den Beginn des Alters nach hinten. Faktoren wie die eigene Gesundheit und Fitness haben ebenso Einfluss: Für Menschen, die sich krank fühlen, beginnt das Alter früher. Dasselbe gilt für einsame Personen. Dann gibt es noch einen historischen Wandel: Auch das Geburtsjahr bestimmt mit, wie man Alter wahrnimmt. Für Personen, die 1931 geboren wurden und mit 65 befragt wurden, liegt der gefühlte Altersbeginn bei 74 Jahren. Die 1944 Geborenen setzen ihn bei 75 Jahren an.

Biologisch wird ein Mensch oft als alt eingestuft, wenn die Hälfte seiner Geburtskohorte verstorben ist. Wegen der steigenden Lebenserwartung sind heute weder die 60- noch die 70-Jährigen alt in diesem Sinne. Ist diese Verschiebung bei der Wahrnehmung von Alter relevant?

Das ist denkbar. Die Lebensspanne der Menschen ist heute bedeutend länger. Allerdings verläuft diese Ausdehnung nicht unendlich linear weiter. Schon jetzt beobachten wir eine Stagnation, in Teilen der Welt sogar einen Rücklauf bei der Lebenserwartung. Es wird spannend sein, zu beobachten, ob und wie sich das auswirkt. Wir vermuten auch, dass das Rentenalter, in Österreich das Pensionsalter, als Anker herangezogen wird. Ist das Antrittsalter höher und Menschen länger erwerbstätig, sehen sie sich womöglich später als alt an.

Spielt das Geschlecht eine Rolle?

Frauen verorten den Beginn des Alters rund zweieinhalb Jahre weiter hinten. Das könnte damit zu tun haben, dass sie tatsächlich länger leben. Denkbar ist, dass hier Altersstereotype zum Tragen kommen.

Inwiefern?

Das gesellschaftliche Bild von älteren Frauen ist häufig negativer behaftet als das von Männern. Da macht es Sinn, dass Frauen einen stärkeren Drang haben, sich von der Gruppe der Alten abzugrenzen. Allgemein wollen in unserer Gesellschaft viele mit dem Altsein nichts zu tun haben.

Brauchen wir ein neues Bild vom Alter?

Ich würde sagen: auf jeden Fall. Die Abwertung ist nicht nur gesamtgesellschaftlich problematisch. Auch für den Einzelnen: Wer das Älterwerden und ältere Mitmenschen ablehnt, wird irgendwann zur Zielscheibe seiner eigenen Vorurteile. Denn wir altern alle. Das hat wiederum Folgen für das eigene Wohlbefinden. Es ist wichtig, Altersbilder zu hinterfragen und zu korrigieren. Hier ist nicht zuletzt die Wissenschaft gefragt, um auf Vielfalt und Potenziale des Alters hinzuweisen.