Der Osterhase: Welche Symbolik versteckt sich in der Fabelfigur?

Verbrieft ist, dass der Hase bereits in Bibelstellen auftaucht, dort allerdings als Adaptierung des Kirchenvaters Hieronymus im 4. Jahrhundert: Er ersetzte den in Mitteleuropa nicht bekannten Klippschliefer - auch Wüstenschliefer oder Klippdachs genannt - des hebräischen Textes durch hierzulande heimische Tiere: Hasen.

Hungrige Häschen tauchen im Frühjahr vermehrt in Gärten auf, um nach Futter zu suchen – Frühjahr und Osterzeit gehen dabei Hand in Hand

Als Gabenbringer wurde der Hase erstmals Ende des 17. Jahrhunderts erwähnt: Der Arzt Georg Franck von Franckenau berichtete in einer (wissenschaftlichen ) Abhandlung über einen Brauch in gewissen Regionen, etwa dem Elsass, wonach ein Hase zu Ostern Eier verstecken würde.

Wer stand dem Osterhasen Modell?

Der Feldhase oder Lepus europaeus pallas gilt als Vorbild für die Darstellung des Osterhasen. Er ist bis zu 80 km/h schnell und kann bis zu vier Meter weit springen. Eine Häsin wirft durchschnittlich drei bis vier Mal jährlich jeweils bis zu fünf Junge, die Tiere werden im Durchschnitt zwölf Jahre alt.

Ihre Anzahl schrumpft

In Österreich sind sie noch weit verbreitet, allerdings ist ihr Bestand in den vergangenen Jahrzehnten gesunken: Feldhasen stehen auf der Roten Liste der gefährdeten Arten in der Vorwarnstufe NT (=near threatened, Gefährdung droht).