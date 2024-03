Wer die Fastenzeit als solche durchzieht, bekommt in der Karwoche spätestens beim Gedanken an frisch gerissenen Kren, der den Osterschinken bei der Jause begleitet, Tränen in den Augen. Für Veganer mit Hang zu traditionellen Speisen sind die Feiertage mit Fleisch, Eiern und buttriger Pinze herausfordernd, Vegetarier schauen über den Tellerrand und finden in anderen Ländern zumindest die eine oder andere Alternative – etwa bei Suppen.

In Ecuador wird in der Karwoche Fanesca rausgeschöpft: fleischlos, aber sehr sättigend. Eine deftig-würzige Suppe haben die Polen mit Zurek parat, die je nach Geschmack mit Würsten und Eiern angereichert wird. Wer Eier zu verarbeiten hat, sollte auf die italienische Torta Pasqualina ausweichen, eine herzhafte Blätterteig-Gemüsetorte mit Spinat und Ricotta. Die Schweden bauen aus Roggenknäckebrot, Frischkäse, Matjes und Schnittlauch die Matjessilltårta zusammen. Und in der Fastenzeit essen Finnen den klebrigen Malz-Pudding Mämmi.